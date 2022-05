Regione Molise, via alla maratona per il Bilancio: due sedute per tre giorni

I lavori al via nella giornata di domani, 10 maggio

In Consiglio regionale del Molise al via la settimana caratterizzata dalla maratona per il Bilancio.

Il presidente Salvatore Micone ha convocato due sedute che si protrarranno per tre giorni, domani (martedì 10 maggio), giovedì e venerdì (12 e 13 maggio).

In particolare, per la prima seduta che avrà inizio alle 9.30 di domani, l’Assemblea sarà chiamata ad esaminare la proposta di legge di iniziativa della Giunta regionale “Recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prestazione energetica nell’edilizia, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”.

Mentre per la seduta che inizierà lo stesso giorno alle 12 e che proseguirà poi fino a venerdì ci sarà la sessione di Bilancio con i seguenti argomenti all’ordine del giorno: Documento di Economia e Finanza regionale (Defr) per il triennio 2022/2024; Bilancio di previsione pluriennale del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari 2022-2024; Proposta di legge regionale n. 188, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2022-2024 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali”; Proposta di legge regionale n. 189, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Legge di stabilità regionale anno 2022”; Proposta di legge regionale n.

190, di iniziativa della Giunta regionale, concernente “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2022- 2024”. (ANSA).