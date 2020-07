«Regione Molise, la soluzione di alcuni problemi con il tempo di un caffè»

“E stato sufficiente incontrare casualmente la Dottoressa Alberta De Lisio e prendere un caffè insieme” – esordiscono Pasquale Guarracino, della UILTuCS Molise e Stefano Murazzo della FISASCAT Abruzzo Molise; “è bastato utilizzare il tempo del caffè per parlare insieme della situazione di difficoltà in cui versano alcuni operatori che lavorano alle dipendenze di alcune aziende che svolgono servizi per la Regione Molise per i quali i ritardi nei pagamenti degli stipendi sono una vera e propria condanna che impedisce loro di condurre una esistenza serena”.

È bastato il tempo di un caffè e l’impegno assunto dalla Dottoressa De Lisio volto a verificare, con dati alla mano, se quello che veniva raccontato dai Segretari Guarracino e Murazzo fosse solo una chiacchiera da bar o corrispondesse alla realta’ dei fatti.

Dopo quel caffè e le opportune verifiche che ovviamente hanno confermato quanto asserito – spiegano con soddisfazione i sindacalisti della UILTuCs Molise e della FISASCAT Abruzzo Molise– la Dott.ssa De Lisio si è attivata concretamente per fare in modo che venisse effettuato un pagamento, almeno parziale, a favore di alcune aziende che forniscono un servizio alla Regione Molise e sono in ritardo di oltre un anno nel saldo delle fatture.

È proprio quello che sta accadendo in queste ore e diventa doveroso un plauso pubblico alla Dottoressa Alberta De Lisio che ha creato le condizioni per garantire una immediata iniezione di liquidità a diversi operatori economici che lavorano per la Regione Molise in maniera che possano provvedere – hic et nunc – a pagare le retribuzioni e le quattordicesime mensilità ai lavoratori, dando una boccata di ossigeno a tutte quelle famiglie che dipendono da questi redditi.

Queste sono le buone pratiche da seguire e i buoni risultati da conseguire – proseguono Pasquale Guarracino e Stefano Murazzo –e si possono ottenere anche con il dialogo quando l’interlocutore ha reale intenzione di ascoltare, quando l’interlocutore non è un politico ma un tecnico competente, serio e costruttivo.

Al momento siamo soddisfatti – concludono i Segretari – ma il nostro impegno ora è cercare di garantire che questo tipo di operazione che oggi dobbiamo definire straordinaria divenga la regola ordinaria per garantire costanza e continuità a tutti gli operatori economici della Regione Molise nell’interesse di ogni singolo lavoratore coinvolto.