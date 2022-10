Regione Molise, attivato il Fascicolo sanitario elettronico

Ogni cittadino avrà sempre a disposizione la propria storia clinica. Soddisfatti il presidente Toma e il consigliere delegato Di Lucente: “È uno degli strumenti per mettere in pratica la rivoluzione digitale per una sanità moderna, efficace e vicina al paziente”

È già on line per tutti i molisani il fascicolo sanitario elettronico. Si tratta di un luogo virtuale in cui avere sempre a disposizione la propria storia clinica. In particolare, contiene i dati anagrafici del titolare e viene alimentato con i dati e i documenti sanitari rilasciati dalle strutture pubbliche e private accreditate.

“È uno degli strumenti per mettere in pratica la rivoluzione digitale – ha detto il presidente della Regione, Donato Toma, durante la presentazione che si tenuta nella sede della giunta in via Genova a Campobasso – per una sanità moderna, efficace e vicino al paziente che può accedervi rapidamente con lo Spid ed è dotato di moduli per il rilascio del consenso”. La piattaforma, “finanziata con la dotazione del Pnrr, è costata 1,8 milioni di euro – ha rimarcato il consigliere delegato alla digitalizzazione, Andrea Di Lucente – ed è il primo di tanti strumenti che stiamo portando avanti con il Dipartimento Salute, l’Asrem e Molise Dati con possibilità di connessione e facilità di accesso ovunque”.