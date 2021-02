Regione, mobilità del personale: avvisi per 19 dipendenti di altre pubbliche amministrazioni

In esecuzione del Piano triennale dei fabbisogni di personale, che ha previsto l’assunzione nei ruoli delle dotazioni organiche regionali di complessive diciannove unità di personale, di cui due con qualifica dirigenziale e diciassette con qualifica non dirigenziale, sono stati pubblicati gli Avvisi riservati al personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni. Nello specifico, la procedura riguarda due unità con qualifica dirigenziale, cinque unità di personale di categoria “C” di cui uno per il profilo “Amministrativo- contabile”, due per quello “Tecnico-amministrativo” e due per quello “Informatico-amministrativo”, undici unità di personale di categoria “D” di cui cinque per il profilo “Amministrativo-contabile”, sei per quello “Tecnico-amministrativo”. Infine, un’unità per il profilo “Tecnico-amministrativo” per la conclusione della procedura assunzionale di mobilità volontaria di cui alla determinazione del direttore pro tempore dell’ARPC n. 945 del 23 dicembre 2013. Il testo integrale degli Avvisi e i relativi schemi di domanda, trasmessi anche alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono disponibili sul sito web istituzionale www.regione.molise.it nelle sezioni: Albo pretorio; Selezioni e Concorsi; Amministrazione trasparente, Bandi di concorso. La data di scadenza per la presentazione delle domande relative a tutte le procedure concorsuali è il 12 aprile 2021.