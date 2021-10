Regione, maggioranza in conclave. Troppi mal di pancia nel centrodestra

Riunione della maggioranza in consiglio regionale questa sera, alle 18, nel parlamentino della Giunta, in via Genova.

La riunione è stata convocata dal sottosegretario Di Baggio, ma i bene informati dicono che sarebbe stata chiesta da Gianluca Cefaratti e voluta anche diversi altri esponenti del Centrodestra, tra cui lo stesso presidente del Consiglio, Salvatore Micone. Tutti quelli che, da diverso tempo, hanno manifestato segni di malcontento nei confronti dei comportamenti ondivaghi della maggioranza in aula, ma anche delle decisioni, o mancate decisioni, della giunta Toma. Insomma, il solito minestrone di insoddisfazioni, recriminazioni e richieste varie.

Si va dal chiarimento politico sulle due presidenze di commissione, di Iorio e della Romagnuolo, che, però, pur essendo di Fratelli d’Italia, frequentemente votano con la minoranza; alle richieste di stabilizzazione del personale, o di nuove assunzioni alla presidenza del consiglio, carente in diverse figure della pianta organica.

Un contenitore in continua ebollizione, col rischio di scoppiare. Da sottolineare che la maggioranza reale su cui può contare Toma è di appena undici consiglieri, quindi bastano una o due assenze per mandare all’aria tutto e le ultime sedute, con i distinguo di Micome e Cefaratti, la dicono lunga su quello che potrebbe accadere.

Manca un anno e mezzo alle elezioni e le acque si agitano. Da una parte c’è Cefaratti che spinge sul chiarimento, ma è evidente che dietro il consigliere regionale si staglia la lunga ombra dell’eurodeputato Aldo Patriciello, vero dominus del Centrodestra molisano. Di converso, si dovrà anche parlare dell’autoricandidatura di Donato Toma, che ha destato non pochi interrogativi, e della posizione assunta dalla Regione sulla vendita della Cattolica. Insomma di carne al fuoco ce n’è, e anche troppa, per non garantire una riunione che sarà sicuramente vivace. (redis)