Regione, la manovra di Bilancio in prima commissione

Si è riunita mercoledì 7 aprile 2021 la prima commissione regionale. La Commissione ha iniziato l’esame del pacchetto di provvedimenti contabili che caratterizzano la Manovra di bilancio regionale. In particolare, nell’ambito dell’esame del “Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR) per il triennio 2021/2023” e dei disegni di legge della Giunta regionale concernenti le “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2021-2023 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e “Legge di stabilità regionale anno 2021”, la Commissione ha audito il Presidente della Regione Donato Toma, i Direttori di Dipartimento e il Direttore del Servizio Bilancio della Regione Molise. L’esame di tali provvedimenti continuerà nelle prossime sedute dell’organismo alle quali parteciperanno ancora gli stessi soggetti per fornire ai Commissari chiarimenti su ciascun provvedimento.