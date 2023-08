Regione ‘irraggiungibile’, telefoni fuori uso

Da questa mattina, centinaia di segnalazioni per il mancato funzionamento dei telefoni della Regione Molise che risulta irraggiungibile per chi telefona dall’esterno, con il centralino che non dà alcun segnale. Stesso discorso per le comunicazioni interne, tra gli uffici di via Genova e le sedi distaccate, anche lì silenzio totale e nessun segnale di vita, tanto che i funzionari devono far ricorso esclusivamente ai cellulari per poter dialogare tra loro. Un guasto o qualcos’altro la causa del black out