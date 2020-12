Regione, in IV commissione le proposte sui “contributi ai soggetti trapiantati” e “caregiver familiare”

Presieduta dal suo Presidente Gianluca Cefaratti si è svolta una riunione della IV Commissione consiliare permanente. Il relatore, Presidente Cefaratti, ha svolto l’illustrazione delle proposte di legge n. 75, di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Contributi in favore di soggetti trapiantati o in attesa di trapianto o affetti da patologie rare, non trattabili nelle strutture sanitarie regionali”, e n. 94, di iniziativa del Consigliere M. Fanelli, concernente: “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”, il cui esame per entrambe continuerà nelle prossime sedute dell’organismo consiliare. Mentre per la pdl n. 137, di iniziativa del Consigliere A. Romagnuolo concernente “Recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari in favore delle persone in stato di povertà o grave disagio sociale”, è stato indicato quale relatore lo stesso Presidente Cefaratti