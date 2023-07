Regione in attesa delle proclamazioni. L’elezione del presidente del Consiglio potrebbe esserci al primo scrutinio

Si attende l’insediamento della nuova Assise per poter approvare il Bilancio ed uscire dalla gestione provvisoria

E’ slittata la proclamazione in Corte d’Appello del neo presidente della Regione Francesco Roberti. Nelle prossime ore dovrebbe tenersi sia quella del governatore, sia quella dei consiglieri. Come noto dal Tribunale devono trasmettere il plico alla Corte d’Appello che riunisce la Commissione, già insediata, redige il verbale e provvede alla proclamazione.

Ci sarebbero ancora alcune sezioni da far quadrare e pertanto ancora non verrebbe trasferita la documentazione in Corte d’Appello. E’ presumibile, secondo i ben informati, che tra giovedì e venerdì possa esserci la proclamazione. E l’auspicio è che si tenga nello stesso giorno sia per il presidente che per i consiglieri per abbreviare i tempi il più possibile. Se si riuscisse a chiudere in questa settimana, la data utile per la convocazione del primo consiglio regionale potrebbe essere quella del 24 luglio. L’augurio che si possa chiudere il prima possibile è dettato dal fatto che la Regione Molise è in gestione provvisoria (è passata dall’esercizio alla gestione provvisoria) e necessita urgentemente dell’approvazione del Bilancio.

Nella prima seduta del Consiglio che, come detto, sarà presieduta da Michele Iorio come componente anziano dell’Aula, il neo governatore porterà la Giunta, illustrerà le deleghe e il programma di governo e si provvederà all’elezione del presidente del Consiglio. Per la prima volta, visto l’esito delle elezioni che ha assegnato alla maggioranza 14 consiglieri (13 più il presidente), potrebbe esserci l’elezione del presidente del Consiglio alla prima votazione. Sono necessari, infatti, i due terzi dei consiglieri al primo scrutinio per ottenere l’elezione, dunque 14 voti. Pertanto la maggioranza potrebbe fornire il primo segnale di compattezza con l’elezione del presidente dell’Assise. redpol