Regione: «Ferma opposizione alla realizzazione della centrale turbogas a Presenzano»

La contrarietà all’opera sarà manifestata anche durante la prossima Conferenza Stato-Regioni

Nella serata di ieri, lunedì 25 novembre, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione che ha presentato il consigliere regionale Tedeschi in merito alla realizzazione da parte della società Edison Spa di una centrale turbogas in territorio di Presenzano, comune campano al confine con il Molise (sono intervenuti nel dibattito i Consiglieri Nola, Scarabeo, De Chirico e Greco).

Con la mozione votata all’unanimità il Consiglio prende innanzitutto atto che la società Edison è attualmente in possesso delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione di un impianto termoelettrico a ciclo combinato in territorio del comune di Presenzano, e che detta società ha aperto in questi giorni il cantiere per la bonifica bellica dei territori presso la strada vicinale Pratole del medesimo comune campano, operazione propedeutica alla progettazione di una centrale turbogas. Pertanto l’Assise impegna il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore all’Ambiente a: manifestare la ferma e netta opposizione della Regione Molise, per quanto di propria competenza, alla realizzazione della centrale turbogas di Presenzano, anche costituendosi in un eventuale giudizio che le amministrazioni comunali decideranno di incardinare nelle competenti sedi giudiziarie; aprire un tavolo di confronto con i Ministeri competenti e la Giunta regionale della Campania al fine di scongiurare il rischio di costruzione dell’impianto termoelettrico; manifestare presso la conferenza Stato-Regioni, la netta contrarietà alla realizzazione dell’opera; a riferire in Aula consiliare circa gli esiti delle azioni intraprese ad ogni livello istituzionale.