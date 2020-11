Regione, che succede in Forza Italia?

Due episodi, recenti, fanno porre degli interrogativi. Due episodi che riportiamo come cronaca, ponendoci, però, delle domande. Senza avere la pretesa di fornire risposte. Episodi che meritano un approfondimento di carattere politico. Per comprendere cosa stia succedendo in Forza Italia, partito di maggioranza e di governo in Regione.

Il primo episodio riguarda la lettera inviata dalle sigle sindacali al ministero della Salute e a varie autorità politiche e istituzionali per denunciare le “criticità sanitarie del Molise”. Tra le firme in calce al documento figura anche quella di Fernanda De Guglielmo, consigliera comunale del comune di Termoli, in rappresentanza della Fsi-Usae. De Guglielmo che fa parte di Forza Italia ed è molto vicina al sindacato Roberti. In passato legata anche all’ex governatore Iorio. Fa riflettere che un esponente di Forza Italia si scagli contro il “proprio” governatore chiedendo alla Procura di intervenire. Legittima la sostanza del documento, ben intenso, ma ci poniamo questo interrogativo relativo alla consigliera di Termoli.

Altro episodio che ci ha indotto a riflettere riguarda quanto successo ieri per l’elezione del presidente della seconda commissione consiliare. Al vertice della quale è stato riconfermato Michele Iorio. Grazie al voto, determinante, di Armandino D’Egidio di Forza Italia. Pare che l’indicazione della maggioranza e del presidente Toma fosse stata quella di convergere su Di Lucente. Ma la Romagnuolo (già vicina a Iorio e di recente entrata in Fratelli d’Italia con l’ex governatore) e D’Egidio hanno votato per Iorio. Anche in questo caso ci chiediamo come mai un esponente di Forza Italia non abbia assecondato le volontà di maggioranza e presidente. A questo punto la domanda sorge spontanea: che sta succedendo in Forza Italia? E’ sempre la coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione a dettare la linea? O c’è qualcun altro a muovere i fili? E ancora: Forza Italia resterà in maggioranza o è pronta ad aprire una crisi di governo? Interrogativi legittimi che giriamo ai diretti interessati in attesa di risposte o chiarimenti che, siamo consapevoli, tarderanno ad arrivare. redpol