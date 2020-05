Regione, assegnati i nuovi incarichi ai dirigenti: la Protezione Civile resta vacante in piena emergenza

Giarrusso perde i lavori pubblici e ai Trasporti arriva Altopiedi

Con delibera di Giunta numero 158 del 12 maggio, sono stati conferiti i nuovi incarichi dirigenziali della presidenza della Giunta, dei Dipartimenti, della Direzione Generale della Salute e dell’Agenzia regionale Molise Lavoro.

Alberta De Lisio lascia la Protezione Civile e il Dipartimento regionale, nel pieno dell’emergenza sanitaria, resta vacante. Giarrusso perde i lavori pubblici e la viabilità. Ai Trasporti, dopo la revoca della delega a Vicenzo Niro, viene cambiato anche il dirigente voluto dall’assessore per sostituire Rossi. A viale Elena arriva Alessandro Altopiedi, storico esponente isernino di AN prima e di FDI, e si aprono scenari futuri per una delle deleghe più ambite. Verrà ridata a Niro oppure Pallante, così come sembra, è in pole position? dim