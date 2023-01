Regionali, vertice del centrodestra: tutti rivendicano il candidato. Presente anche Patriciello

Tartaglione: «Forza Italia in Molise ha registrato il secondo miglior risultato d’Italia.» Di Sandro: «Fratelli d’’Italia ha chiesto la casella». Niro e Di Pietro: «Tocca ai moderati»

Alle 18 in punto tutti presenti al Centrum Palace di Campobasso per il primo vero e proprio tavolo di centrodestra in vista delle elezioni regionali di primavera. La prima notizia riguarda la presenza dell’eurodeputato Aldo Patriciello, il quale nelle scorse settimane aveva invocato l’incontro.

Il summit, anche secondo le dichiarazioni degli esponenti degli altri partiti, era aperto ai coordinatori regionali. Sono stati, infatti, presenti Filoteo Di Sandro per Fratelli d’Italia, Annaelsa Tartaglione per Forza Italia, Michele Marone per la Lega, Teresio Di Pietro per l’Udc e Vincenzo Niro per i Popolari per l’Italia. In tal modo Forza Italia ha avuto due rappresentati.

Prima dell’incontro gli esponenti dei partiti si sono fermati con la stampa, ad eccezione dell’eurodeputato. Per il momento tanto fumo, come avviene in questi casi: la parola d’ordine è stata “programma”. Sul candidato presidente si sono registrate meno resistenze rispetto al passato al nome dell’uscente Toma, ad eccezione della Lega che lo ha detto chiaramente.

Ogni partito rivendica la candidatura più importante, Fratelli d’Italia, Forza Italia, e i moderati sia dell’Udc, sia di Vincenzo Niro: l’assessore regionale punta deciso al vertice della Regione.

IN ALTO LE INTERVISTE A FILOTEO DI SANDRO (FdI), TERESO DI PIETRO (UDC), ANNAELSA TARTAGLIONE (FI), VINCENZO NIRO (PPI)