Regionali, totopresidente nel centrosinistra: spunta il nome di Livio De Santoli

Fase di riflessione nel Pd dopo la condanna di Veneziale, Nagni e Frattura: difficile che i primi due vengano candidati per le conseguenze della Severino che incombe anche su Facciolla

Sorpresa nel Centrosinistra. Tra i papabili del Movimento 5 Stelle alla candidatura alla presidenza spunta il nome di Livio De Santoli, amico personale di Giuseppe Conte che, a settembre, lo candidò senza successo nel Plurinominale Camera di Roma. Originario di Roccamandolfi, prorettore della Sapienza – dove insegna “Energy Management” ovvero transizione energetica ed ecologica e sviluppo sostenibile – De Santoli ha un forte legame con il Molise, non solo personale, ma anche professionale avendo redatto nel 2017 il programma preliminare del Piano energetico ambientale della Regione per la giunta Frattura. Molto vicino a Sandra Scarlatelli, si reca spesso a Roccamandolfi, insieme alla segreteria generale del consiglio regionale del Molise.

Insomma, un’ipotesi di candidatura molto accreditata, visti i legami col Molise e la stima che Conte ha nei confronti dell’accademico. Ora bisogna vedere, però, cosa ne pensano gli esponenti molisani del Movimento, rispetto a un candidato presidente che “piove” dall’alto. Intanto nel Pd, dopo la condanna in primo grado di Frattura, Veneziale e Nagni, è iniziata una fase di riflessione. Difficile che i tre vengano candidati, per le possibili conseguenze della legge Severino, che incombe con la sua ombra anche su Vittorino Facciolla, imputato dello stesso reato dei tre condannati, che però ha scelto il rito ordinario. Contrastata la proposizione di una sua candidatura alla presidenza, con in testa la spada di Damocle di un processo in corso. Diventa invece più forte l’ipotesi Fanelli, ma se si va ad un’alleanza Pd-Movimento, chi la spunterà?

L’ipotesi De Santoli rimescolerebbe tutte le carte. (Edg)