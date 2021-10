Regionali, Toma a sorpresa: “Il candidato del centrodestra non è detto che non sia io”

E’ pronto a correre per il secondo mandato, almeno queste sono le sue intenzioni. A sorpresa il governatore del Molise Donato Toma annuncia la possibilità che possa essere lui il candidato presidente per le Regionali del 2023. A due anni dalle elezioni i partiti sono in fermento il presidente annuncia che a breve ci sarà un tavolo del centrodestra. Auspica unità «indipendentemente da chi sarà il candidato», ricorda di aver preso duemila voti in più rispetto alle liste e poi conclude: «Non è detto che non sia io».

