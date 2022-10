Regionali, Salvini a Porta a Porta: «In Molise centrodestra unito»

«Il centrodestra avrà un unico candidato alle Regionali in Lombardia, nel Lazio, in Friuli, in Molise.» Lo ha assicurato il neo ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini parlando ieri sera a Porta a Porta.

Il vicepremier ha confermato che in Lombardia sarà ricandidato Attilio Fontana, mentre per il Molise non si è espresso, ma sua posizione l’aveva già esplicitata nel comizio tenuto in campagna elettorale a Campobasso quando aveva criticato duramente l’operato del governo Toma, principalmente in tema di sanità. Dunque per Salvini quello che va bene in Lombardia, ricandidare l’uscente, non va bene in Molise.

Foto: Adnkronos