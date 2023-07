Regionali, Sabusco (Lega) non si dimetterà dal Consiglio comunale di Campobasso

Il neo eletto consigliere regionale della Lega, Massimo Sabusco, non si dimetterà dall’assise civica del Comune di Campobasso. Nell’integrazione alla convocazione della seduta odierna, infatti, si prevedeva soltanto la «surroga della consigliera Salvatore Alessandra con il consigliere Ramundo Stefano, primo dei non eletti dello stresso gruppo consiliare P.D.» come poi è effettivamente avvenuto in Aula con 25 voti favorevoli.

Secondo quanto si apprende, infatti, Sabusco – che ha conseguito il miglior risultato in termini di preferenze a Campobasso tra tutti gli eletti del centrodestra – non avrebbe presentato alcuna comunicazione in merito all’Ufficio di Presidenza perché, a differenza del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, per lui non si pone la questione dell’incompatibilità tra le due cariche e, quindi, il neo eletto consigliere regionale della Lega può legittimamente restare in Aula anche a Palazzo San Giorgio. In caso contrario, al suo posto nella lista “E’ Ora”, sarebbe subentrato Gianluca Maroncelli.