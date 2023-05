Regionali, puntata speciale di QTalk: questa sera faccia a faccia con Roberto Gravina

Ospite del format di approfondimento politico del Quotidiano del Molise sarà il candidato presidente del centrosinistra

Sarà un appuntamento probabilmente decisivo per le sorti del Molise quello del 25-26 giugno. Saremo chiamati ad elezioni regionali in piena estate per tracciare la strada che la nostra regione dovrà percorrere nei prossimi 5 anni. Il centrosinistra ha deciso che a guidare la coalizione sarà Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, esponente storico del Movimento 5 Stelle, personalità forte e capace di fare sintesi tra partiti e movimenti, ma anche di ricevere apprezzamento tra i cittadini, cosa non scontata di questi tempi per i politici, soprattutto in Molise.

Roberto Gravina sarà negli studi del Quotidiano del Molise per la prima uscita sui media dopo l’investitura ufficiale, questa sera, mercoledì 3 maggio.

Qual è la sua idea di Molise, come gestirà i rapporti di coalizione, e poi il disastrato bilancio regionale e il problema dei problemi per questa terra: la sanità.

Proveremo a fare chiarezza su questi temi, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 3 maggio, di QTalk, sui canali del Quotidiano del Molise, con il diretto interessato.

