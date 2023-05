Regionali, puntata speciale di QTalk: faccia a faccia con Roberto Gravina

Sarà un appuntamento probabilmente decisivo per le sorti del Molise quello del 25-26 giugno. Saremo chiamati ad elezioni regionali in piena estate per tracciare la strada che la nostra regione dovrà percorrere nei prossimi 5 anni. Il centrosinistra ha deciso che a guidare la coalizione sarà Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, esponente storico del Movimento 5 Stelle, personalità forte e capace di fare sintesi tra partiti e movimenti, ma anche di ricevere apprezzamento tra i cittadini, cosa non scontata di questi tempi per i politici, soprattutto in Molise.

Ne abbiamo parlato con il diretto interessato, Roberto Gravina, ospite negli studi del Quotidiano del Molise, per la prima uscita sui media dopo l’investitura ufficiale, in una puntata speciale di QTalk.