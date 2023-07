Regionali, Primiani (M5S): «La delusione deve lasciare spazio alla voglia di ripartire»

«Ho voluto aspettare la proclamazione ufficiale degli eletti – ha scritto Angelo Primiani, riconfermato consigliere regionale del Movimento 5 Stelle – prima di esprimere il mio commento sull’esito delle ultime elezioni regionali.

È inutile negarlo, è stata una sconfitta pesante. E, a mente fredda, è evidente che ci sono tante, troppe cose che non hanno funzionato nel campo progressista.

Non mi è mai piaciuto puntare il dito contro i singoli e non lo farò nemmeno stavolta. Perché sono tante le cause di questa debacle. La prima è da ricercare in una tendenza nazionale: il vento delle destre ha soffiato forte anche qui in Molise, così come ha pesato la crisi della sinistra in Italia. Una crisi identitaria che ha sfiduciato tante persone.

Anche nella nostra regione, non siamo riusciti a costruire e comunicare bene l’alternativa della nostra proposta politica. Non siamo stati in grado di marcare le differenze tra noi e loro. Da qui, la difficoltà di riavvicinare tanti delusi che hanno deciso di non votare.

Ed è proprio su questo aspetto che voglio soffermarmi, perché il nostro Movimento ha un forte bisogno di essere rifondato. Ma non basta rinnovare la facciata per ripartire. Bisogna ricostruire le fondamenta, riscrivendo le regole, l’organizzazione e rinsaldando i valori.

L’amarezza è tanta ma ora la delusione deve lasciare spazio alla voglia di ripartire. Perché la necessità di cambiare questa regione resta una priorità assoluta, e sono convinto che quell’obiettivo si possa raggiungere.

A Francesco Roberti rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, così come a tutti i consiglieri eletti. A quanto pare il Molise non sta poi così male come credevamo se la maggior parte dei cittadini ha deciso di riconfermare in blocco la maggioranza uscente, premiando molti candidati addirittura con il doppio delle preferenze personali della scorsa volta.

A quei cittadini invece che non si accontentano, a chi ancora non smette di lottare dico che sono qui per loro. Tornerò ad impegnarmi per i loro diritti, per i più deboli, per i giovani. Lo farò con la forza delle proposte e del vostro sostegno, per una sanità pubblica di qualità, per una viabilità degna di questo nome, ma soprattutto per creare lavoro.

Tornare in Consiglio regionale, anche se ancora tra i banchi dell’opposizione, è un onore e un onere: un cammino che con l’impegno e la passione di sempre percorrerò al fianco di Andrea Greco, Roberto Gravina e gli altri componenti della minoranza. Per proseguire sulla scia tracciata con gli ex colleghi a cui va un immenso ‘GRAZIE’ per gli anni trascorsi insieme.

Un ringraziamento speciale, naturalmente, va a tutti i molisani che hanno deciso di darmi fiducia e ai compagni di questo viaggio, con cui ho condiviso visione, progetti, idee.

Torneremo presto ad incontrarvi uno ad uno, saremo la vostra voce nelle istituzioni, e dai territori riprenderemo quel cammino per il ricambio generazionale di questa terra che non sarà interrotto dall’esito di una tornata elettorale.»