Regionali, Pd e 5 Stelle pensano a Romano e Iannacone. Nel centrodestra è resa dei conti

Forza Italia è in via di dissoluzione e parti potrebbero finire, insieme ai centristi, nel Terzo Polo

Giorni caldi per la politica molisana su diversi fronti. Il centrodestra regionale è impegnato a raccogliere i cocci, nonostante la netta vittoria alle Politiche: la nostra regione è stata l’unica in Italia ad aver eletto tutti rappresentanti del centrodestra. Ma questo non è bastato a rimarginare le ferite interne e le fratture sembrano ormai insanabili. Tanto che la resa dei conti è già partita. Centristi, parte di Fratelli d’Italia e pezzi di Forza Italia sono intenzionati a sfiduciare Toma utilizzando come “casus belli” il nuovo programma operativo sanitario. Mozione che viene sventolata ai quattro venti da qualche mese ma che tarda ad arrivare in Aula. E sulla quale in pochi sono pronti a scommettere. Il dato certo è che i cosiddetti centristi che hanno governato con Toma, senza colpo ferire, per quattro anni, sono pronti a riposizionarsi ed hanno iniziato da qualche tempo le grandi manovre. Sembrerebbe che in molti siano pronti a confluire in quello che viene definito “Terzo polo” di Renzi e Calenda, contenitore al quale guarda anche un big della politica regionale, già in passato accostato a Renzi.

Forza Italia ha iniziato a recitare il “de profundis”, tanto a livello nazionale, quanto locale. Le uscite di Berlusconi hanno accelerato il processo e oggi dirigenti nazionali come Giorgio Mulè si sono spinti a chiedere le dimissioni dagli incarichi di partito dei neo ministri Tajani e Bernini. Acque ancora più agitate a livello locale dove sta andando in scena il tutti contro tutti. E anche in questo caso in molti sono pronti a salire sul carro di Azione e Italia e Viva.

L’unica buona notizia per il centrodestra potrebbe arrivare dal governo nazionale visto che continuano a rincorrersi le voci che vorrebbero Michele Marone quale prossimo sottosegretario, notizia anticipata nella giornata di ieri.

Il caos regna sovrano anche nel centrosinistra con Pd e 5 Stelle che pubblicamente si lanciano frecciate, lasciando intendere un’intesa lontana, ma che sottobanco sarebbero vicini ad un accordo. Almeno stando alle voci che si rincorrono nelle ultime ore. E avrebbero anche, sempre stando ai rumors, trovato la formula che potrebbe accontentare entrambi. Per evitare il gioco al massacro di stabilire a chi spetta l’indicazione del candidato presidente e per eludere dualismi vari, starebbero pensando ad un nome che vada bene ad entrambi. La partita se la starebbero giocando Massimo Romano e Domenico Iannacone. Il primo indicato dai 5 Stelle, il secondo dal Pd. Siamo, ovviamente, nel campo delle ipotesi perché la strada è ancora lunga e la partita dall’esito incerto. Bisognerà comprendere prima a livello nazionale quali saranno le indicazioni dei rispettivi partiti. Difficile per il Partito Democratico, che deve ancora capire quando celebrare il Congresso in regione, non passare per le Primarie. Strumento previsto e da sempre utilizzato per scegliere i candidati presidenti di regione. Così come per il Movimento 5 Stelle è prassi la consultazione online.

Voci, giochini, ripicche, dualismi, vendette dominano entrambi gli schieramenti, mentre sta per andare in scena un autunno sociale bollente. Sarebbe opportuno, oltre alle grandi manovre, pensare anche alle soluzioni per i cittadini molisani. dim