Regionali, Patriciello lancia un nuovo movimento e boccia i ”cognati assessori”

Ieri le dichiarazioni di Fanelli e Facciolla in conferenza stampa, lunedì quelle di Patriciello in un’intervista su Primo Piano, tutto sembra far intendere che si avvicina il tempo delle decisioni, delle scelte, dei nuovi posizionamenti in vista delle prossime elezioni.

I due esponenti del Pd bocciano per l’ennesima volta le politiche dell’attuale governo regionale, chiedendo lo scioglimento anticipato del consiglio. Ma si tratta di una vana speranza. Difficile che si raggiungano i numeri necessari a mandare a casa Toma.

Lui ha di che vivere, e bene, diversi, invece, gli attuali consiglieri regionali che non hanno neanche un lavoro e finirebbero a spasso. Ragion per cui appare decisamente improbabile che si raggiungano mai gli undici voti necessari a chiudere bottega anzitempo.

Ma se le dichiarazioni di Fanelli e Facciolla non sono nient’altro che la puntuale riedizione periodica della loro sfiducia in Toma, le dichiarazioni rilasciate a Primo Piano da Patriciello aprono scenari mai neanche immaginabili.

Sostanzialmente l’eurodeputato ci tiene a far sapere a tutti che lui di parenti candidati non ne vuol più sapere.

E’ bene sottolineare che da quando è eurodeputato ha sempre avuto in consiglio regionale un cognato a rappresentarlo. Prima Pietracupa e poi Cotugno. Oltretutto entrambi candidati, con alterne fortune, a sindaci di Venafro e anche a deputato.

Qui bisogna capire che se c’è una cosa che non manca a Patriciello è l’intuito politico. Evidentemente ha capito che l’aria che tira sta cambiando, anche in Molise.

Pure qui, da noi, le abbondanti acque in cui prima nuotava la Dc e poi il Centrodestra si stanno ritirando. Prima la vittoria di Gravina a Campobasso, seguita da quelle di Ruscetta a Bojano e Saia ad Agnone, poi l’affermazione di Castrataro a Isernia, sono tutti segnali che non sono sfuggiti all’eurodeputato.

Ragion per cui bisogna cambiare le regole del gioco, a partire da quella che comunque prevedeva un parente candidato. Non sarà più così.

Non si tratta di una bocciatura per Cotugno, ha detto Patriciello, ma solo dell’esigenza di non mettere tappi a liste o formazioni politiche in cui non si candiderebbero persone competitive, sapendo che c’è già un vincitore designato d’ufficio.

Si cambia, porte aperte a tutti, afferma l’eurodeputato “Bisogna salvare il Molise e c’è bisogno dell’aiuto di ognuno di noi”.

L’altra novità è che Patriciello pensa anche a un contenitore civico trasversale che, lontano dalle sigle dei partiti, rappresenti al meglio la nostra regione.

Una specie di movimento autonomista e indipendente. Cosa questa già accaduta in altre regioni, con alterna fortuna. Insomma un contenitore elettorale nuovo con volti nuovi. Ce la farà l’eurodeputato a vincere ancora?

Comunque sia, la cronaca politica del nostro Molise ci dice che, dopo Iorio, ogni volta, Patriciello, prima con Rialzati Molise e poi con Orgoglio Molise, ha sempre fatto parte dei vincitori.

Chiaramente vuole continuare così e vede all’orizzonte un contenitore civico da contrapporre a un altro contenitore, quello di Centrosinistra, che ha vinto a Isernia, collegando le liste civiche al Pd e a Sel.

Questa è la vera grande sfida che attende la politica molisana nel 2023, tra chi è nuovo e chi vuol diventare ancora più nuovo. Redis