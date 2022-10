Regionali, nel centrodestra è notte fonda: scalpitano in molti ma alla fine deciderà Roma

Roberti si è autoescluso, se il posto toccherà a Forza Italia (che potrebbe essere commissariata) si pensa ad un Toma bis. Pallante in pole per Fratelli d’Italia, mentre la Boccardo rappresenterebbe il volto nuovo

Se Atene piange, Sparta non ride. Del Pd, uscito con le ossa rotte dalle Politiche, abbiamo detto. La confusione nel Partito, che sta andando verso il Congresso, regna sovrana. E la lotta intestina in Molise non agevola la situazione. Nell’altro campo, però, che ha trionfato alle elezioni del 25 settembre, le cose non sembrano andare meglio. Nella nostra regione, è noto, il centrodestra è dilaniato. Tanto che è stato invocato l’intervento dei neo parlamentari eletti in Molise, Cesa e Lotito, per placare gli animi. Che, però, si sono surriscaldati nonostante la vittoria. E ora in tanti si stanno agitando alla ricerca di un posto al sole in vista delle Regionali di Primavera.

L’assessore Cavaliere non ha mandato giù “la strategia” del sindaco di Termoli e presidente della Provincia Francesco Roberti. Che, come noto, da coordinatore provinciale di Forza Italia, ha votato e dato indicazioni di votare Lega (Marone) alla Camera e Fratelli d’Italia (Della Porta) al Senato. Roberti non ne fa mistero e anzi con trasparenza rivendica l’accordo territoriale. I vertici di Forza Italia, ovviamente, hanno storto il muso. Anche se non sono stati presi provvidenti all’interno del Partito. Si mormora di una forte indignazione della coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione che, però, vuole giocarsi prima la partita romana, per poi decidere il da farsi con Roberti. Che, tuttavia, sembrerebbe non avere più le carte in regola per puntare alla candidatura alla Regione.

Scalpita, invece, all’interno del partito, Nicola Cavaliere. Ma non è l’unico assessore regionale a puntare a via Genova. Vincenzo Niro, come noto, vorrà giocarsi le carte fino in fondo: sembrava essere ad un passo dalla Lega, ma ora per i ben informati starebbe attendono l’evolversi della situazione. Perché tutto nel centrodestra dipende dalla suddivisione delle caselle che faranno i partiti nazionali tra le quattro regioni, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Lazio e Molise, che andranno al voto il prossimo anno.

Anche Micone non fa mistero della sua ambizione e per questo starebbe lavorando ad un forte polo centrista.

Ma tutto, come ripetuto, dipenderà dalla spartizione che deciderà Roma. Se la casella molisana dovesse toccare a Fratelli d’Italia, in pole ci sarebbe Quintino Pallante, forte del successo, anche personale, ottenuto alle recenti Politiche. Se, invece, dovesse spettare a Forza Italia, non è da escludere un ritorno in campo del presidente Toma che più volte ha ribadito di essere a disposizione ed ha anche ottenuto, prima della campagna elettorale, la promessa di Tajani. L’unica alternativa a Toma, in Forza Italia, sarebbe la stessa coordinatrice regionale Annaelsa Tartaglione. Anche se rumors romani delle ultime ore riferiscono di un probabile commissariamento di Forza Italia in Molise.

Chi, però, in Molise ha peso specifico e elettorale nel centrodestra, preferirebbe un volto nuovo: e come successe già nel 2018 torna in auge il nome di Tecla Boccardo, segretario regionale della Uil.

Anche nel centrodestra, dunque, le certezze sono poche e per il momento si naviga a vista. L’unica certezza riguarda l’unità della coalizione a cui molti starebbero lavorando. redpol