Regionali Molise, Azione-Italia Viva: «Il Pd sia costruttivo, i 5 Stelle hanno dimostrato quanto valgono»

“Speriamo che il PD riacquisisca il senso di una politica costruttiva, i 5 stelle hanno già dimostrato quanto valgono”

In un comunicato Italia Viva e Azione, commentano il botta e risposta tra le aperture al terzo Polo da parte del segretario del PD Regionale Facciolla e la presa di distanze del Coordinatore del Movimento 5 Stelle Antonio Federico.

“Federico dice di chiudere una porta che sa benissimo non essere mai stata aperta. In Molise sono i veri responsabili della sanità dell’ultimo quinquennio e oggi fanno ancora le facce pulite. Hanno disatteso tutte le promesse fatte, si sono alleati con tutti pur di tenere gli stipendi. Bene, quando oggi dicono che hanno valori diversi da noi, è l’unica cosa giusta che fanno. Noi crediamo nella competenza, nel lavoro, nella solidarietà civile e nell’efficienza nella pubblica amministrazione; loro pensano solo a comprare voti con l’assistenzialismo.”

Per questo l’appello al PD: “Riacquisiamo un progetto di ampio respiro per i molisani. Chiamiamo a raccolta le migliori risorse sul territorio e diamo organicità ad un progetto di governo per risollevare la nostra terra. Pensare a campi larghi, che alla fine significano campi vuoti di contenuti, vorrà dire condannare la regione o a governi incompetenti o a governi come quello attuale.”