Regionali, Molise al centro: “Aperti a gente nuova per portare avanti programmi e non personalismi”

Il portavoce Michele Di Bartolomeo: “Vogliamo confrontarci con le due coalizioni su sviluppo economico, digitalizzazione e infrastrutture per far uscire il Molise dall’isolamento”

“Siamo aperti al mondo del civismo per far vedere che c’è una presenza importante, gente nuova che porti avanti i programmi e non i personalismi politici”. È il biglietto da visita del movimento “Molise al centro”, declinato dal portavoce, Michele Di Bartolomeo, e da Angelo Santoro, imprenditore e già vice presidente dell’Associazione Nazionale delle Imprese Edili nonché ex numero uno dell’Acem Molise in una conferenza stampa tenuta questa mattina a Campobasso.

“Siamo aperti al dialogo con tutti purché ci sia accordo sul programma – ha precisato Di Bartolomeo in merito alla collocazione politica del movimento – e un confronto sullo sviluppo socio-economico con le due grandi coalizioni in merito alla digitalizzazione e alle infrastrutture viarie che servono per fare uscire il Molise dall’isolamento. Per quanto riguarda la sanità, tema importantissimo e fondante – ha concluso Di Bartolomeo – siamo per l’integrazione pubblico-privato convenzionato, supportato da strutture di eccellenza che già ci sono, per avere il Dea di II livello e, con l’apporto fattivo dell’Università avendo la facoltà di Medicina, costituire un Policlinico universitario”. (adimo)