Regionali, M5S-Pd: “Lavoriamo ad un percorso condiviso per il candidato presidente”

Oggi l’incontro nella sede del Consiglio regionale tra i pentastellati con il coordinatore regionale Federico, i Dem con il segretario Facciolla, i movimenti di area centrosinistra e “Insieme per il Molise” per la stesura finale del programma. Nuova riunione già convocata per lunedì prossimo

Prosegue il dialogo tra il Pd, il Movimento Cinque Stelle e le altre forze del centrosinistra molisano (compresi alcuni movimenti e “Insieme per il Molise”) per costruire una coalizione larga e a trazione progressista in vista delle prossime elezioni Regionali.

Partiti e movimenti, infatti, si sono incontrati oggi pomeriggio, giovedì 16 marzo – con l’accordo già preso di rivedersi lunedì 20 marzo nel pomeriggio – nella sala riunioni del Consiglio regionale in via IV novembre a Campobasso per lavorare su un programma in grado di tenere insieme tutte le anime dello schieramento, ma nomi di possibili candidati presidenti non sono stati ancora ufficialmente calati sul tavolo.

Il M5S era presente all’incontro con il coordinatore regionale, Antonio Federico, che è andato via senza rilasciare dichiarazioni. Non così il presidente del Pd, Antonio Pardo D’Alete, il quale ha confermato che «non c’è stato nessun nome per il candidato alla presidenza perché non era questo il tema, mentre il programma è quasi del tutto definito», ma «si è lavorato sul percorso per stabilire le modalità per arrivare a scegliere il nome del candidato presidente e lo faremo già da lunedì prossimo».

Sulla stessa lunghezza d’onda il segretario regionale del Partito Socialista Italiano, Marcello Miniscalco, che ha definito l’incontro «costruttivo per un percorso unitario e per un programma, ormai alla stesura finale, su cui c’è assoluta unità d’intenti». (Adimo)