Regionali, «lezione per la Lega. Vince il buon senso». Reazioni dal Molise

I commenti di Micaela Fanelli, Antonio Federico e del Governatore Donato Toma dopo le elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria

Arrivano anche dal Molise le prime riflessioni dopo le elezioni regionali che si sono tenute in Emilia-Romagna e in Calabria. «E’ la vittoria della consapevolezza. Della libertà. Della partecipazione. E’ la vittoria che mette all’angolo la politica della paura e della spettacolarizzazione», ha affermato Micaela Fanelli, consigliera regionale del Pd. «Quella politica che parla alla pancia delle persone. Alla pancia del Paese. Una lezione per la Lega. E’ la vittoria del buon senso. Di proposte concrete e costruttive. È la vittoria di una comunità che ha saputo dire ‘no’ all’individualismo. Una comunità che ha saputo mirare nella stessa direzione, seppur con punti di vista differenti. È la vittoria di chi ha fatto il bene dei propri territori. E’ la vittoria di chi ha a cuore la democrazia e, per proteggerla, mette al centro di tutto le persone e il loro diritto a un’esistenza libera e dignitosa. E’ una vittoria che questa notte ha il sapore di partecipazione, scaldata dalle Sardine, di solidarietà e modernità! Un ritorno al bipolarismo che consegna al centrosinistra una nuova responsabilità anche per la guida del Paese! Grazie Stefano, grazie #PD! Un grande PD! Ci consegnate una nuova speranza, un nuovo e bellissimo progetto di futuro».

Ha voluto esprimere le sue considerazioni anche l’onorevole del MoVimento 5Stelle, Antonio Federico. «Il risultato delle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria è stato al di sotto delle aspettative per il MoVimento 5 Stelle. Onore a chi ci ha provato lo stesso nonostante le tante difficoltà, ai nostri candidati, agli attivisti ed a Francesco Aiello e Simone Benini. Credo che dobbiamo solo continuare a lavorare pancia a terra per ricostruire una rete sui territori e recuperare la fiducia dei cittadini italiani: i risultati al Governo non mancano, dalla riapertura dei cantieri alla riduzione della disoccupazione fino al contrasto alla povertà con il Reddito di cittadinanza. Serve però molto di più e non possiamo nascondercelo. Voglio poi aggiungere che qualcuno ha provato a personalizzare e decontestualizzare delle elezioni regionali per dargli una connotazione nazionale: oltre ad aver commesso un errore, ha anche fallito. Questo atteggiamento ha però sicuramente creato un sistema bipolare in Emilia-Romagna, dove o si era con i sovranisti o si era contro. Ma il Paese è un’altra cosa. Il cosiddetto movimento delle sardine ha poi dato un impulso determinante a riattivare la partecipazione e la grande affluenza alle urne sta a testimoniarlo. Un dato importante che va raccolto e un messaggio politico chiaro: basta litigiosità, basta toni alti e aggressivi, ci vuole sobrietà e capacità di raggiungere risultati con competenza e consapevolezza. Raccogliamola questa sfida».

E non sono mancate neanche le dichiarazioni del Governatore del Molise, Donato Toma. «Il popolo ha espresso il proprio consenso sottolineando che l’Italia ha voglia di riscattarsi dai “movimenti” e di tornare ai partiti, in un sistema fondamentalmente bipolare. Un augurio a Jole Santelli, donna coraggiosa e persona perbene che certamente inaugurerà una stagione di buon governo in Calabria. Auguri a Stefano Bonaccini che rivedrò presto in conferenza dei presidenti dove condividiamo un’esperienza di cooperazione concreta a vantaggio delle nostre regioni».