Regionali, le preferenze dei molisani: plebiscito per la Fanelli, tonfo per Toma

Successo di letture (oltre 20mila) e di voti (quasi 3mila) per l’indagine conoscitiva sul gradimento di alcune personalità politiche che abbiamo proposto ai cittadini

La prima “battaglia” si è consumata sul nostro giornale. E il primo dato che ci piace sottolineare è relativo alla vasta eco che ha ottenuto la manifestazione d’opinione sul gradimento di alcune personalità politiche che potrebbero correre per la carica di presidente della Regione che abbiamo proposto ai nostri lettori.

In poco più di due giorni (pubblicato il 23 gennaio alle 18.30, chiuso il 25 alle 23.59) l’articolo è stato letto 22.438 volte (dati Analytics).

Hanno espresso il proprio voto in 2.812. Un dato che rappresenta certamente un campione rilevante ai fini di una manifestazione d’opinione per sondare il sentiment dei molisani.

Il secondo elemento che balza agli occhi è relativo ai risultati, che sono eloquenti. Un vero e proprio plebiscito per Micaela Fanelli e un tonfo per Donato Toma. Il capogruppo Pd in consiglio regionale ha ottenuto 847 voti, pari al 30.12%, mentre per il presidente uscente solo 27 preferenze, 0.96%.

Al secondo posto è finito l’assessore Quintino Pallante con 351 voti e il 12.48%, mentre sul gradino più basso del podio nelle preferenze dei molisani c’è Tecla Boccardo, segretaria regionale della Uil, che ha racimolato 267 preferenze, pari al 9,50%.

Seguono Vittorino Facciolla, Francesco Roberti e Andrea Greco. Mentre i molisani che non hanno espresso preferenze, scegliendo “nessuno di loro”, sono stati 366, per una percentuale del 13.02. Poche i voti per le altre personalità che abbiamo proposto ai nostri lettori.

Una manifestazione d’opinione che ha evidenziato aspetti politici su cui vale la pena soffermarsi. Intanto questi dati mostrano una voglia di cambiamento, la volontà di puntare su volti nuovi e soprattutto su donne competenti. Non è un caso che due personalità, delle prime tre, (Fanelli e Boccardo) siano donne. Poi primo e secondo classificato appartengono a partiti, PD e Fratelli d’Italia, che al momento sono in testa in tutti sondaggi politici nazionali.

Un primo confronto che ha mostrato un’accesa competitività, per questo abbiamo parlato di “battaglia”, non solo per l’elevato numero di partecipanti, ma anche in virtù delle tante telefonate che abbiamo ricevuto. Principalmente lamentale di chi non riusciva a votare, presunti statistici di partito che ci hanno chiesto conto di percentuali, fino ad arrivare a chi ha contestato la mancata presenza nella lista che abbiamo proposto ai molisani.

Abbiamo provato a spiegare che il sistema è tarato su un voto, associato ad un indirizzo IP, e che pertanto non è possibile votare due volte, per questo in alcuni casi dava errore. A chi lamentava un abbassamento della percentuale nonostante l’ottenimento di voti, abbiamo spiegato che se il monte voti cresceva e contestualmente venivano ripartite le preferenze, era evidente che la percentuale scendesse. Ad ogni modo siamo disponibili a far visionare gli indirizzi IP dei votanti per un eccesso di trasparenza e correttezza a chiunque ne facesse richiesta.

Precisiamo, infine, che si tratta di una manifestazione d’opinione (fondata sulla partecipazione spontanea degli utenti) e che pertanto non può essere pubblicata o diffusa con la denominazione di “sondaggio”. dmi