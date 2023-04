Regionali, l’associazione Cittadini Non Fidelizzati: «Competere distanti dai partiti è un dovere civico»

“L’Associazione Cittadini Non Fidelizzati – Autonomi – (A.C.N.F.) 97 per il Molise” «si presenta con la intenzione di partecipare alle prossime elezioni regionali di giugno – si legge in una nota del referente, Daniele Razzante – senza stringere alleanze con il centro destra e con il centro sinistra. Competere distanti dai partiti tradizionali costituisce un dovere civico considerando i risultati dei governi regionali precedenti. L’obiettivo prefissato consiste nell’amministrare in modo sapiente e concreto, adattandosi alle reali necessità della popolazione, unico ed esclusivo destinatario dell’agire. Consapevoli di vivere in una Regione dotata di potenzialità rimaste in larga parte non espresse, si lavorerà per presentare all’elettorato una proposta realmente innovativa per persone e modalità di gestione dell’ente regionale».