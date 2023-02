Regionali, il perimetro della coalizione divide Pd e M5S

Dopo il voto in Lazio e Lombardia, il segretario regionale Dem, Facciolla, rilancia “il campo largo dove ci siano tutti coloro che sottoscrivono lo stesso programma di governo”, mentre il capogruppo pentastellato Greco auspica che “il territorio sia protagonista delle scelte. Nel 2018 abbiamo preso il 38,7% da soli contro 300 candidati”

“In una legge maggioritaria si fa famiglia prima e non dopo. Chi non fa famiglia prima, perde. Lombardia e Lazio hanno dimostrato che il Pd senza i 5 Stelle non vince e il Pd con i 5 Stelle, ma senza i centristi non vince. La nostra proposta è quella approvata in Assemblea regionale e cioè di fare un campo largo dove ci siano dentro tutti coloro che sottoscrivono lo stesso programma di governo”. La lettura post-voto del segretario regionale Dem, Vittorino Facciolla, in proiezione sull’imminente scadenza molisana, lascia spazio a pochi dubbi e ancor meno interpretazioni sul perimetro della coalizione che dovrà sfidare il centrodestra (che pure ha i suoi bei grattacapi, come ribadito nelle ultime ore dal governatore ormai uscente, Donato Toma, che ha messo sul tavolo persino la possibilità di non essere ricandidato, ndr).

Discorso diverso, e non di poco, in casa M5S in cui sembra essere svanito l’effetto benefico del reddito di cittadinanza che aveva portato i pentastellati al 15% alle ultime Politiche. Il 4% in Lombardia e lʼ8,5 in Lazio la dicono lunga in questo senso: il M5S non era mai andato così male a livello locale. Eppure in Molise, quasi cinque anni fa “abbiamo preso il 38,7% da soli contro 300 candidati – ha ricordato il capogruppo, Andrea Greco, allora candidato alla presidenza – rendendo protagonista delle scelte il territorio ed è quello che dobbiamo tornare a fare”. Anche qui, il messaggio è chiaro: tornare – con tutte le cautele del caso e del momento – alle origini. Ma va anche detto che il dato beneficiò del traino delle elezioni Politiche che si svolsero in concomitanza e che fecero del M5S il primo partito in Italia. Nei prossimi mesi, infatti, lo scenario sarà diverso e il terreno di gioco sarà solo il Molise e le metà o le porzioni di campo dovranno giocoforza essere definite.

“Sul programma possiamo trovare un accordo – aggiunge Facciolla –. Non abbiamo l’ambizione di raggiungere necessariamente un accordo di natura politica, ma programmatica certamente sì. Credo che queste elezioni abbiano dimostrato che c’è bisogno di fare sintesi e di avere quell’intelligenza che ci consenta – conclude il segretario regionale del Pd – di non consegnare a questa destra, che ha dimostrato di far male nel nostro territorio, anche il prossimo governo regionale”. (Adimo)