Regionali, “Il Molise che vogliamo” scalda i motori: incontri e riunioni sul territorio

Dopo la presentazione ufficiale dello scorso 13 aprile, il Movimento politico “Il Molise che vogliamo” scalda i motori in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo 25 e 26 giugno. Nei prossimi giorni, infatti, sono in programma riunioni e incontri pubblici a Isernia e Termoli per mettere a punto i punti principali del programma elettorale con associazioni, imprenditori e cittadini del territorio. Tre i pilastri fondamentali: lavoro, innovazione e transizione ecologica.

«Il Molise che vogliamo è quello in cui i nostri ragazzi non siano costretti ad emigrare fuori regione o all’estero per trovare un’occupazione – dichiara Claudio Pian, Presidente del Movimento. Ma per farlo servono concretezza e serietà. Basta con gli annunci spot, la burocrazia e le promesse da marinai. La ricetta è una sola: lavoro, lavoro e ancora lavoro. Il Molise può e deve attrarre investimenti, può e deve puntare sui nostri talenti, sull’innovazione. Può e deve accompagnare le imprese nello sviluppo e la crescita, nell’internazionalizzazione, nella obbligata transizione ecologica. Come? Sostenendone gli sforzi e finanziandole con coraggio e lungimiranza. Siamo fermamente convinti che una Regione che vuole guardare con fiducia al futuro, infatti, non può che ripartire dal lavoro».