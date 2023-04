Regionali, il centrosinistra scommette su Domenico Iannacone: a breve l’ufficialità

Ore frenetiche a Roma: Conte ha incontrato parti sociali e mondo del lavoro e dell’associazionismo molisano. Nel pomeriggio il confronto definitivo con il coordinatore regionale Antonio Federico

Il dado è tratto. Anche se l’ufficialità della scelta si avrà solo in tarda serata, al massimo nella giornata di domani, al termine degli incontri romani in programma per oggi, venerdì 21 aprile. Il centrosinistra correrà unito alle prossime elezioni regionali del Molise e il candidato presidente, a meno di stravolgimenti dell’ultimissima ora, sarà il giornalista Domenico Iannacone. La scelta è ricaduta sull’unica personalità in grado di fare sintesi tra il Partito Democratico e il Movimento 5 stelle. I pentastellati hanno portato al tavolo nazionale i nomi di Greco, Primiani, Nola e Ianncone. Il Pd quelli di Iannacone e del giudice Di Giacomo. L’unico nome convergente, dunque, è stato quello del giornalista molisano.

Da questa mattina Giuseppe Conte, leader del Movimento, sta incontrando diversi esponenti del mondo del lavoro, dell’associazionismo molisano, Confindustria, Confcommercio, sindacati, e della società civile. Ha avuto confronti anche con esponenti locali dei 5 stelle e infine questo pomeriggio avrà il summit decisivo con il coordinatore regionale Antonio Federico. Dopodiché ci sarà l’ultimo faccia a faccia con la segretaria del Pd, Elly Schlein, e poi la decisione sarà ufficializzata.

La coalizione non vuole perdere altro tempo e concentrarsi sin dalla prossima settimana nella costruzione delle liste, dando il via alla campagna elettorale. Anche per questo c’è stata un’importante accelerazione nelle ultime ore che ha portato alla scelta di Domenico Iannacone. Unico in grado di tenere insieme le varie anime del centrosinistra. mdi

