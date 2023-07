Regionali, Iacovino: «Al via i ricorsi, legge elettorale viziata da diversi profili di incostituzionalità»

Per il legale, tra gli aspetti più rilevanti «c’è lo sbarramento dell’8 e del 5%, a seconda se di competa da soli o in coalizione, e il “ticket” tra uomo e donna della stessa lista: è stato dimostrato che il loro consenso si raddoppia in modo sleale rispetto a chi corre solo o non ha possibilità di fare il “tandem”»

Come anticipato nei giorni scorsi sul nostro giornale, si è iniziato a parlare di ricorsi dopo l’ultima tornata per le regionali in Molise, in merito alla legittimità costituzionale della legge elettorale. Infatti, come si legge nella sentenza numero 110 del 2015 della Consulta, i profili di legittimità costituzionale di una normativa elettorale «ben possono pervenire al vaglio di questa Corte attraverso l’ordinaria applicazione del meccanismo incidentale, nell’ambito di un giudizio principale promosso a tutela del diritto di voto, passivo o attivo, avente ad oggetto la vicenda elettorale e, in particolare, i suoi risultati».

Sull’argomento è intervenuto l’avvocato, oltre che candidato consigliere nella lista di Costruire Democrazia, Vincenzo Iacovino, il quale ha affermato, sui suoi canali social ufficiali, che «il voto espresso dai molisani va senz’altro rispettato anche se forti sono i dubbi sulla libertà di voto coartato da lobby e famiglie Ciò premesso, va comunque detto che diversi sono i profili di incostituzionalità della legge elettorale. Tra i più rilevanti lo sbarramento dell’8 e del 5% a seconda se si competa da soli o con gli schieramenti convenzionali: un sistema elettorale che non consente una libera formazione e competizione con il sistema proporzionale oltre gli schieramenti e con limiti ingiustificabili».

Altro profilo di incostituzionalità secondo il legale «è senza dubbio il ticket tra un uomo e una donna della stessa lista. È stato dimostrato che basta un accordo tra due soggetti che non hanno i numeri e pertanto non rappresentativi, che il loro consenso si raddoppia in modo sleale rispetto a chi corre da solo o non ha possibilità di fare ticket. Se poi si pensa che questo ticket possa essere fatto con e tra più soggetti della stessa lista, il gioco è fatto con evidente alterazione del consenso elettorale numerico reale. Ovviamente – ha concluso Iacovino –, qualora questi profili di incostituzionalità vengano valutati e accolti, si tornerebbe al voto». (adimo)