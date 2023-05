Regionali, Filomena Calenda passa al gruppo Misto dopo l’incontro con Lotito

Primi movimenti in vista delle regionali. Filomena Calenda poco fa ha dato l’annuncio a Palazzo San Francesco, dove lascia l’Udc, partito con cui nell’autunno del 2021 era stata eletta in Consiglio comunale, comunicando all’Aula il suo passaggio al Gruppo Misto.

Ieri, sempre a Isernia, la Calenda aveva avuto un incontro con Lotito in vista del suo passaggio a Forza Italia per le prossime regionali, dove sarà in lista come candidata alla Regione nella lista dei Forzisti.