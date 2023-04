Regionali, ecco i nomi del centrosinistra: Facciolla, Fanelli e Paglione per il Pd, Nola e Primiani per il M5S

Riunione lampo in via Ferrari, nella sede del Pd di Campobasso, per la presentazione delle rose dei primi nomi dei potenziali candidati-presidente della coalizione di Centrosinistra. Per il Pd la rosa dei nomi è la seguente: Vittorino Facciolla, Micaela Fanelli e Candido Paglione. Per il Movimento Cinque Stelle, i nomi sono solo due: Vittorio Nola ed Angelo Primiani. Per i Grillini, quindi, non ci sono né Greco, né Gravina, confermando le previsioni che volevano il passo indietro del primo e la indisponibilità del secondo.

Prossima riunione, in cui si comincerà a parlare del gradimento tra gli alleati dei nomi proposti, sarà quella di martedì dopo Pasqua, alle 16, sempre in via Ferrari.

Commenti praticamente assenti tra i componenti del tavolo. Per i rappresentanti degli altri partiti e movimenti della galassia del Centrosinistra, qualunque dei nomi presentati è buono, purchè si riesca a trovare la quadra tra Pd e M5S. Tutto qui. I due maggiori partiti devono scegliere qual’è la migliore soluzione.

Per ora c’è la pausa Pasquale, ma più di qualcuno pensa che, se non si riuscirà a trovare un accordo, possa anche venir fuori un nome di prestigio, esterno ad entrambi i partiti, ma per ora sono solo ipotesi e parole al vento. Al momento i nomi in ballo sono solo cinque. Edg