Regionali e candidato presidente, centrodestra in “conclave”

Come tempi si registra un certo ritardo, ma, alla fine, il centrodestra ha risposto all’invito di Aldo Patriciello che il 2 gennaio aveva chiesto un tavolo da convocare entro quindici giorni per discutere di programmi e candidato presidente per le prossime elezioni regionali. L’eurodeputato, invocando l’unità della coalizione, aveva però avvertito: “bisogna fare presto, il tempo corre e bisogna ridare slancio ed entusiasmo al centrodestra, indicando subito programma e candidato presidente”.

Il vertice dei coordinatori dei partiti di centrodestra è stato convocato da Filoteo Di Sandro, di Fratelli d’Italia, per questo pomeriggio, alle 18, al Centrum Palace di Campobasso. A meno di sorprese dell’ultima ora, parteciperanno lo stesso Di Sandro, Annaelsa Tartaglione, Michele Marone, Teresio Di Pietro e Vincenzo Niro.

Quello che ne verrà fuori è un’assoluta incognita, probabilmente nessuno scoprirà le sue carte e i giochi sembrano essere ancora tutti aperti. La presidenza la rivendicano per un motivo, o per un altro: Forza Italia e Fratelli d’Italia, ma questo non vuol dire che non si possa andare verso altre soluzioni, perché Salvatore Micone e Vincenzo Niro non nascondono le loro ambizioni.

Comunque sia l’incontro di questo pomeriggio segnerà uno spartiacque, perché se oggi a Campobasso non si deciderà nulla, bisognerà aspettare cosa farà Aldo Patriciello, di fronte a un rinvio alle Calende Greche. Non sono escluse sorprese e fuochi d’artificio. (redis)