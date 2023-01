Regionali e Amministrative, in Molise possibile l’election day a fine maggio

Quello che si è appena aperto sarà l’anno delle elezioni regionali in Molise. Con ogni probabilità nella nostra regione si terrà l’election day con l’accorpamento di Regionali e Amministrative: sono, infatti, chiamati al rinnovo del consiglio comunale 14 comuni.

Con molta probabilità si andrà al voto domenica 28 maggio o al più tardi domenica 4 giugno. Almeno sembrano essere queste le intenzioni del governatore Toma a cui spetta l’onere di indire le nuove elezioni regionali. La scadenza naturale della legislatura è fissata al 22 aprile, data dalla quale il presidente ha 60 giorni di tempo per indire nuove elezioni. Dovrebbe decidere, come detto, per l’ultima domenica di maggio o per la prima di giugno.

Probabile l’accorpamento con le Amministrative, si voterà, infatti in 14 comuni.

Le amministrazioni chiamate alle urne saranno le seguenti:

Provincia di Campobasso

Campochiaro

Guglionesi

Larino

Macchia Valfortore

Montorio dei Frentani

Oratino

Ripabottoni

Salcito

Vinchiaturo

Provincia di Isernia

Belmonte del Sannio

Castelpizzuto

Montaquila

Sessano

Venafro