Regionali, Di Sandro dice no a Brunese: «Non so chi abbia fatto il suo nome»

Per il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia «il candidato, come ha stabilito il tavolo, dovrà essere un politico molisano»

Il diretto interessato non ha smentito che la sua candidatura sia sul tavolo. Questa mattina all’Unimol il Rettore Luca Brunese ha dribblato la domanda trincerandosi dietro a «ne parleremo nei prossimi giorni». Ma i primi distinguo arrivano dal tavolo politico del centrodestra che si è tenuto questo pomeriggio, venerdì 14 aprile, ad Isernia. Netta la posizione del coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Filoteo Di Sandro: «Non so da dove sia venuta fuori questa proposta, non certo dalla coalizione.»

Per Di Sandro il nome del candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra deve indicarlo Fratelli d’Italia, partito di maggioranza in Italia e in Molise. «E poi – aggiunge il coordinatore regionale del partito – il tavolo ha stabilito che a rappresentare la coalizione dovrà essere un politico molisano. Se non si dovesse trovare l’accordo al tavolo regionale, la decisione sarà demandata a quello nazionale».

