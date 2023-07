Regionali di nuoto assoluti a Caserta, H2O Sport da applausi tra record e medaglie

Nei campionati regionali che si sono svolti a Caserta validi come campionato regionale di categoria e assoluto, l’H2O Sport ha confermato il suo ottimo stato di forma ottenendo riscontri di grande spessore. Vediamo nel dettaglio i risultati ottenuti e le medaglie assolute conquistate dagli atleti allenati dai tecnici federali Michele Mucci, Giorgio Petrella e Paolo Di Lullo.

Martina Lonati fa suoi i 50 stile libero con il crono di 27’’43 e i 50 farfalla coperti in 28’’21, crono che rappresenta anche il nuovo record regionale assoluto. L’atleta termolese non ha rivali anche nei 100 farfalla (1’02”99) e nei 100 stile libero con il riscontro di 59”91 per lei si conclude qui la stagione in attesa del trasferimento negli Stati Uniti dove proseguirà gli studi e il nuoto agonistico grazie alla borsa di studio conquistata per meriti sportivi, un grande soddisfazione per tutto il nuoto molisano. Continua nel suo ottimo momento di forma Sofia Silvaroli che porta a casa i 50 rana con 34’’84 e i 100 rana (1’14”29) entrambe le gare con i primati personali. Per lei arriva anche un bronzo nei 200 misti in 2’32’’71. Raccoglie consensi e un ottima medaglia d’oro anche Camilla Stinziani che nei 200 misti ferma i cronometri a 2’27’’70 così come Gabriele De Gregorio nei 400 misti (5’01’’72). Per il portacolori del team biancorosso anche un argento nei 50 rana completati con il riscontro cronometrico di 31’’91.

Tris di medaglie conquistate anche da Jordan Coco, d’argento nei 200 dorso con il tempo di 2’15’’22 e bronzo nei 50 dorso (28’’20) e 100 dorso (1’01’’64). Alessia Angelicola si fa rispettare e conquista due secondi posti nei 50 stile libero (27’’70) e sui 50 rana (35’’36). Non è da meno Sofia Cavina seconda nei 50 farfalla con il personale di 28’’96 e terza nei 50 stile libero (27’’79). Andrea Gabriele si piazza secondo nei 400 metri stile libero con 4’18’’09 e nei 1500 stile libero dove ferma i cronometri a 17’12’’35. Applausi anche per Michele Giampietro, medaglia d’argento nei 400 misti con 5’12’’95 così come per Sabrina Antenucci nei 200 stile libero completati in 2’18’’33.

Tre bronzi li conquista anche Sofia Rossano nei 100 farfalla (1’05’’98), 200 farfalla (2’’29’’40) e 100 stile libero, quest’ultima distanza chiusa con il tempo di 1’01’’34. Sale due volte sul terzo gradino del podio Eliana Giulia Ricciuti che chiude i 50 dorso in 31’’66 e i 200 dorso in 2’31’’27. Va a medaglia, con belle prestazioni, anche Antonio Tucci, terzo nei 100 rana 1’13’’11 e nei 200 rana 2’37’’58. Analoghi piazzamenti di Tucci li mette in bacheca il compagno Anthony Mascilongo, terzo nei 400 stile libero con 4’24’’40 e nei 200 stile libero coperti con il crono di 2’03’’01. Sono di bronzo i 100 dorso e i 200 stile di Chiara Antenucci rispettivamente con 1’09’’29 e (2’19’’42).

Francesco Testa copre i 50 rana in 32’’46, crono che gli permette di portare a casa il bronzo. Stesso piazzamento anche per Emanuele Florio nei 100 stile libero (54”54) e Sara Saraceni negli 800 stile coperti in 10’41”30.Staffette – Sale sul gradino più alto del podio la 4×200 stile libero femmine grazie alle prestazioni super di Martina Lonati, Sabrina Antenucci, Chiara Antenucci e Sara Saraceni. Stesso piazzamento per la 4×100 stile libero con in vasca Alessia Angelicola, Sofia Rossano, Martina Lonati e Sabrina Antenucci. Le quattro sirene biancorosse hanno stampato il nuovo record regionale assoluto regalando una grandissima soddisfazione al team del presidente Tucci scendendo per la prima volta sotto i 4 minuti (3’59”90).

La società del capoluogo brinda anche ad un altro primato regionale, quello ottenuto dalla 4×100 mista con Sofia Rossano, Sofia Silvaroli, Martina Lonati e Alessia Angelicola. In campo maschile sale sul terzo gradino del podio la 4×200 stile libero con Andrea Gabriele, Gabriele De Gregorio, Emanuele Florio e Jacopo Basile. Ottiene lo stesso piazzamento anche la 4×100 stile con in vasca Emanuele Florio, Christian Leccese, Antony Mascilongo e Andrea Gabriele. Consensi e medaglia di bronzo anche per la 4×100 mista grazie a Jordan Coco, Antonio Tucci, Francesco Stinziani e Samuele Di Gregorio.