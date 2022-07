Regionali, Di Baggio: «Io sto con Toma, serve continuità. Non so se resterò in Forza Italia»

Il Sottosegretario alla presidenza interviene in merito all’attuale quadro politico

E’ uno degli esponenti di punta di Forza Italia ed attualmente ricopre il ruolo di Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale. In questa consiliatura è stato anche assessore ed è stato uno dei più votati nel 2018. Il suo peso specifico, soprattutto in provincia di Isernia, è rilevante. Oggi interviene in merito al quadro politico regionale, vista la poca chiarezza che regna nel centrodestra e la “guerra” per la candidatura alla presidenza che è già partita. E poi c’è la situazione, anche in questo caso poco fluida, in Forza Italia.

Di Baggio arriva subito al sodo: «Mi sono candidato con il presidente Toma e se il candidato sarà lui, ci starò, ma se dovesse essere qualcun altro, non so. In questo particolare periodo storico è giusto dare continuità. Perché tra pandemia, guerra e crisi economica è stato davvero difficile governare. E cambiare presidente ora vorrebbe dire trascorrere minimo due anni affinché la nuova figura si renda conto della situazione. E in questo momento non ce lo possiamo permettere.»

Forza Italia in Molise sta vivendo un periodo complicato tra capodelegazione e coordinatori cittadini che stanno facendo storcere il naso a più di qualcuno. «Aspetto un chiarimento che dovrebbe arrivare a breve e poi deciderò cosa fare. A settembre terrò una convention con amministratori e simpatizzanti e insieme decideremo se restare in Forza Italia. Io i voti del partito non li ho mai presi e quindi sono libero di fare le mie scelte. Mi piacerebbe restare per dare continuità ma non dipende solo da me.» redpol