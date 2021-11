Regionali, Cotugno a pranzo con Roberti: mosse per la presidenza?

Partito ufficialmente il toto nomi in entrambe le coalizioni

Il reporter indiscreto li ha fotografati a parlare fitto-fitto a pranzo in un noto ristorante campobassano. Vincenzo Cotugno, vicepresidente della Regione a colloquio confidenziale con Francesco Roberti, sindaco di Termoli e presidente della Provincia. Un incontro casuale o c’è dell’altro?

Per molti osservatori, il Centrodestra regionale è a caccia di un candidato credibile, ma soprattutto vincente, per le Regionali 2023. Roberti risponde alle caratteristiche richieste: è di Forza Italia, finora ha vinto e sembra incarnare alla perfezione l’identikit del candidato ideale. È chiaro che, comunque, per essere candidato alla presidenza della Regione, dovrà passare l’esame ed ottenere l’appoggio di chi conta nella coalizione. Ed è probabile che Cotugno stia iniziando a sondare la disponibilità del sindaco di Termoli.

L’altro possibile candidato del centrodestra

L’altro potenziale candidato del Centrodestra è Alfredo Ricci, sindaco di Venafro e presidente della Provincia di Isernia. Ma per i ben informati sarebbe più equilibrata la candidatura di Roberti, meno vicino, rispetto a Ricci, a Michele Iorio; bisogna solo vedere che ne pensano Lega e Fratelli d’Italia.

Tanti nomi per il centrosinistra

Sull’altro fronte, si continuano a fare i nomi di Facciolla e Gravina, ma tutti e due devono scacciare i fantasmi che li assediano. Quelli di Facciolla sono la perniciosa ex vicinanza a Frattura, di cui è stato vicepresidente, e l’assonanza imbarazzante con partiti e personaggi che rappresentano il passato.

Gravina, dopo la grana del contributo Covid, chiesto ed ottenuto, anche se poi devoluto in beneficenza, ora se la deve vedere con la singolare storia della cugina, grillina anche lei, assunta alla Motorizzazione, dopo che il Comune di Campobasso avrebbe a sua volta assunto due idonei di un concorso da impiegato a Pesche. Una storia senz’altro legittima, ma talmente ingarbugliata e contorta che sa tanto di Prima Repubblica, quella che i 5 Stelle volevano incenerire. Per questo tornano a galla, come possibili candidati di un Centrosinistra alleato dei civici, Andrea Greco e, nomi delle ultime ore, Micaela Fanelli, Massimo Romano, Vincenzo Iacovino e Vittorio Nola. Ma di loro ne parleremo più avanti. (Redis)