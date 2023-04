Regionali, Brunese possibile candidato del centrodestra: «Ne parleremo nei prossimi giorni»

Il Rettore dell’Unimol all’incontro che si è tenuto all’Università alla presenza del ministro Bernini

Non smentisce l’eventualità di una sua investitura ufficiale ma si limita a derubricare l’argomento: «Oggi è una giornata di festa per l’Università, degli altri argomenti avremo tempo di parlare nei prossimi giorni». Così il Rettore dell’Unimol Luca Brunese alla domanda relativa alla sua candidatura per il centrodestra alle prossime Regionali.

Un ulteriore indizio che lo avvicina alla corsa per il vertice del Molise. Non solo i suoi buoni uffici con il ministro Bernini, ma soprattutto quelli con il ministro della Salute Schillaci, fanno di Luca Brunese il favorito per la candidatura alla presidenza della Regione. Il Rettore deve soltanto sciogliere la riserva, decidere se scendere in campo e accollarsi, senza dubbio, una bella gatta da pelare. Oppure evitare di impelagarsi nei grandi problemi del Molise e proseguire con la sua brillante carriera universitaria. Ma la tentazione sembra essere forte.

All’Unimol questa mattina, dove si è tenuto l’incontro “L’Università nel Sud: motore di sviluppo”, organizzato nel quadro delle iniziative celebrative dei 40 anni dall’istituzione dell’Ateneo, è stato presente, oltre al ministro Bernini, anche il coordinatore regionale di Forza Italia Claudio Lotito. Che coordinerà il nuovo tavolo del centrodestra in programma questo pomeriggio, venerdì 14 aprile, alle 17 a Isernia.

