Regionali, Azione e Iv: «Invieremo la nostra proposta ai leader nazionali dei due schieramenti per confrontarci»

Presentata l’area centrista e dei moderati che comprende anche Molise al Centro e Insieme. I coordinatori D’Ambrosio e Valente: «Pronti anche a correre da soli. La scelta del candidato presidente spetta ai molisani»

«Domani sera o stasera invieremo a Roma a Conte e Schlein oppure a Meloni, Lotito e Donzelli la nostra proposta programmatica sempre se non decidiamo di correre da soli. Siamo pronti ad un confronto programmatico parlando di comunità energetiche, della possibilità di avere la pista ciclabile più grande d’Europa e di un Molise interconnesso con il mondo che ha abbia un’idea di sviluppo creando infrastrutture sanitarie ed energetiche all’avanguardia». Donato D’Ambrosio, segretario regionale di Italia Viva, svela gli intenti a breve, ma non a lungo termine, almeno nel campo delle alleanze con i due schieramenti principali durante la presentazione dell’area centrista e dei moderati in vista delle prossime Regionali che comprende, oltre al partito di Renzi, anche Azione, Molise al Centro e Insieme, presenti con i rispettivi coordinatori: Luigi Valente, Michele Di Bartolomeo e Nicola Di Lisa.

«Abbiamo riunito un gruppo di sigle – ha aggiunto Valente (Azione) – che hanno valori e obiettivi comuni pensando che fosse il momento di rompere gli indugi per cominciare a lavorare sui programmi e le liste per verificare successivamente con quale schieramento per dare una mano a questa regione. I cittadini hanno la necessità di capire chi e cosa si vuole fare per il futuro. Il candidato deve essere espressione e conoscere bene il territorio. La scelta spetta ai molisani».

A questo proposito, D’Ambrosio (Iv) ha ringraziato «gli amici di Azione per l’esperienza alle ultime Politiche. Sarebbe stato folle disperdere quanto fatto di buono in quella tornata con delle candidature di bandiera, ma in politica – ha concluso l’esponente renziano – ci si presenta anche se si crede in un’idea o in un progetto». (adimo)

IN ALTO LE INTERVISTE A LUIGI VALENTE )AZIONE), DONATO D’AMBROSIO (ITALIA VIVA) E MICHELE DI BARTOLOMEO (MOLISE AL CENTRO)