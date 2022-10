Regionali, Azione e Italia Viva al lavoro per una lista unitaria: «Aperti ad alleanze»

«Il Terzo Polo molisano è intenzionato a proporsi come forza politica progressista, liberal democratica autonoma»

«In seguito al buon risultato raggiunto da Azione e Italia Viva – si legge in una nota – i due partiti si uniranno in Federazione entro novembre in vista dei prossimi appuntamenti elettorali delle Amministrative regionali del 2023.

Anche in Molise i vertici regionali del cosiddetto Terzo Polo continuano a lavorare insieme sul territorio per organizzarsi al meglio ed accogliere tante persone interessate al progetto dei partiti di Calenda e Renzi.

Azione e Italia Viva anche per le elezioni regionali di primavera intendono posizionarsi come alternativa al bipopulisimi di M5S e Lega ed al sovranismo della Destra italiana ormai quasi priva di elementi di quella politica moderata e liberale che poteva definirlo centrodestra.

Il Terzo Polo molisano è intenzionato a proporsi come forza politica progressista, liberal democratica autonoma.

Il Coordinatore di Italia Viva Donato D’Ambrosio ed il Segretario di Azione Luigi Valente stanno lavorando ad una una lista unitaria da sottoporre agli elettori molisani con un candidato o candidata Presidente che possa ben rappresentare le esigenze di cambiamento, competenza e affidabilità richieste dai cittadini; ovviamente i due partiti saranno aperti a costituire alleanze con altre forze politiche o liste civiche che vorranno condividere temi e programma amministrativo, oltre a condividere un offerta politica in netta discontinuità con il discutibile operato dell’attuale Giunta regionale.»