Regionali 2023, nessun interesse di Rossella Ferro per un suo impegno in politica

Smentito, da ambienti vicini a Rossella Ferro, manager de “La Molisana”, qualunque suo interesse per un impegno politico in prima persona in vista delle Regionali 2023.

“Non c’è stato alcun contatto, né alcun interesse per una sua discesa in campo in vista delle prossime elezioni “.

La smentita dello stesso ufficio comunicazioni de “La Molisana” arriva dopo che esponenti di un’alleanza di comitati civici alternativi aveva avanzato i nomi di alcune tra le donne più rappresentative e dinamiche della società civile molisana, in vista delle prossime elezioni.