Regionali 2023, Molise a Forza Italia: in corsa Toma, Cavaliere e Roberti

Il Molise tocca a Forza Italia, solo ieri lo aveva anticipato alla stampa Lotito e oggi arriva la conferma. In mattinata a Roma, riunione informale e riservata dei responsabili dei partiti del Centrodestra, per pianificare il lavoro politico-elettorale in vista delle regionali 2023. Com’è noto, si vota in quattro regioni: Lazio, Lombardia, Friuli e Molise. Dopo una lunga a laboriosa discussione preliminare, le indiscrezioni dicono che sarebbero già state state attribuite le caselle, rispettando tutti i pronostici. Al maggior partito della coalizione, Fratelli d’Italia, toccherà la candidatura più prestigiosa, quella alla presidenza della regione Lazio. Per la Lega, saranno confermati gli uscenti: Fontana in Lombardia e Fedriga in Friuli, stesso discorso per il Molise, dove Toma va verso la riconferma, ma se la gioca con altri due nomi, che a Roma stanno trovando sponde e appoggi. Si tratta di Nicola Cavaliere e Francesco Roberti. Comunque, per un discorso di continuità, il favorito, al momento, è proprio Donato Toma, governatore uscente. Sostanzialmente nessuna sorpresa in arrivo dalla Capitale, anche grazie al lavoro svolto dalla coordinatrice, Annaelsa Tartaglione, che ha portato Forza Italia ad ottenere il secondo risultato in percentuale, a livello nazionale, alle ultime Politiche. Le indiscrezioni romane confermano quello che già si prevedeva, anche se, per il Molise, la ricandidatura di Toma non sembrava del tutto scontata. Per questo in panchina ci sono le possibili alternative di Cavaliere e Roberti. Probabilmente un sondaggio preliminare dirà l’ultima parola, ma che tocchi a Forza Italia, come aveva già anticipato Lotito, è pressochè scontato. (enzodigaetano)