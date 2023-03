Regionali 2023, la provocazione di Sgarbi: «Mi candiderò anche in Molise»

Vittorio Sgarbi, attuale sottosegretario alla Cultura nonché sindaco di Sutri e, recentemente, anche consigliere regionale della Lombardia per un totale di una decina di incarichi, si prepara a collezionarne altri, tra cui anche quello di consigliere regionale del Molise in vista delle elezioni del 25 e 26 giugno prossimo oltre a quelle del Friuli Venezia Giulia, le Provinciali in Alto Adige in autunno, per arrivare alle Europee 2024.

«È solo una tappa di una campagna – ha spiegato in una recente intervista al Corriere della Sera – che mi vedrà candidato a tutte le elezioni regionali e alle Europee del prossimo anno. Non mi interessa tanto fare il consigliere regionale ma per dimostrare che il mio movimento, “Rinascimento”, esiste, ha dei valori che sono apprezzati dai cittadini. Non capisco perché ci si dovrebbe stupire». Ma una volta eletto, per incompatibilità sarebbe costretto a lasciare. «Certo – ha ribattuto il sottosegretario – ma questo è un fatto fisiologico. Ma non faccio politica per me stesso, mi batto per un movimento».