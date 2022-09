Regina Elisabetta è morta: l’annuncio di Buckingham Palace. Carlo è il nuovo re

“La regina è morta in maniera serena a Balmoral nel pomeriggio”, ha reso noto Buckingham Palace nella nota. Il primogenito Carlo sarà ufficialmente investito domani, venerdì 9 settembre

La regina Elisabetta è morta. L’annuncio è stato dato alle 19.30 ora italiana. Era stata messa da ore sotto controllo medico, nel castello di Balmoral in Scozia, dopo che i medici si sono detti preoccupati. “La regina è morta in maniera serena a Balmoral nel pomeriggio”, ha reso noto Buckingham Palace nella nota.

Carlo è il nuovo re

Con la morte della regina Elisabetta II, a 96 anni, il primogenito Carlo, diventa re. Potrebbe anche cambiare nome e sarà ufficialmente investito domani, venerdì 9 settembre.

La sovrana, mostratasi in pubblico in piedi ma fragile due giorni fa nella residenza scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne alla testa del governo britannico fra Boris Johnson e Liz Truss, premier numero 15 dei suoi 70 anni di regno, era stata già costretta ieri a rinunciare a una riunione virtuale.

Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta sono arrivati nella residenza scozzese di Balmoral. Lo riportano i media, precisando che – dopo l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla – sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina ad Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l’arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo.

La duchessa di Cambridge non è in viaggio verso la residenza reale di Balmoral in Scozia, ma è rimasta a Windsor con i tre bambini – i principi George, Charlotte e Louis – che oggi hanno cominciato il nuovo anno scolastico. Lo fa sapere Kensington Palace. Il principe Harry, duca di Sussex, è partito da solo per raggiungere la regina a Balmoral, e non con la consorte Meghan, come inizialmente riferito dai media britannici. Lo precisa una fonte vicina alla coppia.

C’è pioggia incessante a Londra. Ma centinaia di persone si sono raccolte dinanzi a Buckingham Palace, insieme ai media di tutto il mondo.