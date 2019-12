Regalo di Natale al sindaco dal Consiglio di Stato

Resta in sella il primo cittadino eletto con un solo (e contestato) voto di scarto

MONTERODUNI. La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha confermato la sospensione della sentenza del Tar Molise, che aveva annullato il risultato delle ultime elezioni comunali di Monteroduni. Custode Russo, eletto sindaco con un solo – e contestato- voto di scarto, resta così al suo posto, almeno fino a quando non saranno ricontate tutte le schede.

Per questo, il Consiglio di Stato ha incaricato la Prefettura di Isernia di procedere al riconteggio e, nell’attesa del risultato ufficiale, ha confermato Russo nel suo incarico. Doppia festa quindi per il sindaco, assistito dalla Studio Di Pardo di Campobasso, che stapperà due bottiglie, una per le feste e una per la sentenza a lui favorevole.