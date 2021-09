Regalo d’addio di Giacomo d’Apollonio, riportata “in vita” l’Acqua Sulfurea

Acqua Sulfurea di Isernia, l’intera area riprende vita con il completamento del primo lotto, presentato questa mattina ai cittadini dallo stesso sindaco Giacomo d’Apollonio.

Una zona interamente dedicata al benessere con una piscina di acqua termale riscaldata di 30 metri quadri, con idromassaggio e sedute per il relax. L’opera, realizzata con 780.000 euro di risorse regionali, andrà sicuramente completata ma è già funzionante, grazie anche al completamento dei giardini, dei locali messi a servizio della piscina, quindi spogliatoi e docce sensoriali. Un’opera che l’amministrazione uscente lascia in eredità al futuro sindaco per poter essere completata e data in gestione per la fruizione dell’intera cittadinanza, proprio come avveniva un tempo.